Sergey Şoygu'dan kısmi seferberlik açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin referandum kararı sonrasında ulusa seslendi.Putin, konuşmasında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyururken, ülkede hareketlilik başladı.Konu hakkında bir açıklama da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan geldi.Şoygu, seferberlik ilanının ardından 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, buna karşılık olarak Ukrayna tarafının ise 61 bin 207 asker kaybettiğini aktardı.Kısmi seferberlik dönemine yaklaşık 6 bin asker kaybıyla giren Rusya, gerektiği takdirde toplam 300 bin yedek asker çağrıacak.Savunma Bakanı Şoygu, öğrenci seferberliğinin söz konusu olmadığını, özel harekata öğrencilerden asker gönderilemeyeceğini kaydetti.Savunma Bakanı Şoygu konuşmasında şu ifadelere yer verdi;"Özel askeri operasyonun parçası olarak, büyük ve zorlu bir muharebe çalışması yürütülüyor. Nükleer üçlü de dahil olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm türleri ve silahları, devlet başkanı tarafından belirlenen görevi yerine getirecektir, getiriyor.Rusya, Ukrayna ordusuyla değil, kolektif Batı ile savaşta. NATO uydu takım yıldızının tamamı Ukrayna'da Rusya Federasyonu'na karşı çalışıyor.Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedarik ediliyor, ancak Rusya bu silahlarla başa çıkmanın yollarını buluyor. Batı komutanlığı Kiev'de oturuyor ve Ukrayna'daki askeri operasyonu yönetiyor.Binden biraz fazla yabancı paralı asker Kiev tarafında savaşıyor. Batı'nın 70'den fazla askeri ve 200 sivil uydusu, Rus askeri gruplarının yerini tespit etmek için çalışıyor."