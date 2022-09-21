Marmaris'te orman yangını! Rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor...
Muğla'nın Marmaris ilçesinin Yalancıboğaz mevkiinde yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.
MARMARİS'TE ORMAN YANGINI
Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne çok sayıda ekip sevk edildi.
Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.