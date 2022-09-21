Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine fırtına gibi başlamıştı. 1 Şubat 2021'de Galatasaray'a transfer olan golcü oyuncu, yarım sezonda gösterdiği performansla potansiyelini belli etmiş ve taraftarın sevgisini kazanmıştı. Daha sonra düşüşe geçen Mohamed, formasından uzak kaldı ve bu yaz Nantes'a kiralandı. Fransa'da ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yapılan gençlik aşısının ilk meyvelerinden birisi olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda kısa süredeki performansıyla beğeni toplamıştı.2021 Şubat ayında geldiği Galatasaray'da, özellikle Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın sevgisini kazanan Mısırlı golcü, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı.Bu yaz ise sarı-kırmızılı ekipte yönetim ve teknik heyetin değişmesiyle birlikte Mostafa Mohamed'in kiralanmasına karar verildi.Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, Mostafa Mohamed'in kiralanmasını uygun gördü.Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mostafa Mohamed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularıdan biri oldu.Nantes ile 11 maça çıkan Mostafa Mohamed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mostafa Mohamed'in bonservisini almayı düşünüyor.Galatasaray bu durumda 5 milyon 750 bin euro kazanacak.Mostafa Mohamed'in satılacağı konusu gündeme gelirken Galatasaraylı taraftarlar bu durumdan memnun kalmadı.Oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğu görüşünde olan taraftarlar, daha yüksek bonservis bedelleriyle satılabileceğini savundu.CICALDAU VE MORUTAN'DA SON DURUMBu arada Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ittihad takımına kiralanan Alexandru Cicaldau, 4 maçta süre alırken, takımına skor katkısı yapamadı.İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan ise 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı.Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed Fransa’ya salladı! Galatasaraylıları yıkan haber geldi...Galatasaray geçen yaz transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.