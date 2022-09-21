Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün sanık Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, sanık avukatları ve çok sayıda parti üyesi mahkeme salonunda hazır bulundu.Duruşmada sanık avukatı, 'Tanıklarımızı hazır edemedik, tamamı dinlenmesi gerekmektedir. Mahkeme de tanıklarımız için davetiye çıkarmadı, tanıkların dinlenmesi için davetiye çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sunmuş olduğumuz DVDlerin de çözümlenmesini istiyoruz' dedi.Ayrıca söz alan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 'Adli yargılama kuralları bakımından bu duruşmayı izliyorum, bunun tutanağa geçmesini istiyorum' şeklinde konuştu.Cumhuriyet savcısı, önceki celse sanık avukatının delil listesi içerisinde sunmuş olduğu uzman raporuna herhangi bir diyeceğinin olmadığını belirterek tanıklar açısından yine önceki celse mütalaa da bulunulmuş olduğunu söyledi.Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının talep dilekçesinde belirtmiş olduğu tanıkların davetiyeyle çağrılmasına, DVD nin de bilirkişiye verilmesine karar vererek davayı erteledi.