Afrin'i kana bulayacaklardı! 12 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de eylem yapmaları için PKK'lı teröristlere gönderilmek üzere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü tarafında ortak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:'Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler.'