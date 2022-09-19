Uzman Çavuş otomobilinde ölü bulundu

Akyol Mahalle sınırları içerisinde park halinde bulunan otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark eden vatandaşları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın silahlı yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise şahsın Milas'a bağlı Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan 28 yaşındaki Abdulkerim Durmuş olduğu tespit edildi.İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Durmuş'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, etrafında sakin ve sevilen biri olarak bilinen uzman çavuşun ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Durmuş'un 20 Eylül Salı günü Ordu'nun İkizce Dumantepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.