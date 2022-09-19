Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt! Cevabı utandıracak cinsten

Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri haline gelen 'LGBT' sorunu cinsiyetsizlik kavramını ön planda tutarak aile değerlerini yok etmeyi hedefliyor. Gelecek nesillerin hayatlarında köklü bir değişim yapmayı hedefleyen bu propagandalara karşı geçtiğimiz gün İstanbul Saraçhane Parkı'nda yürüyüş düzenlendi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında bir araya gelen aileler, eşcinsellik algısını kırmak için seslerini duyurmaya çalıştı.Sosyal medyada büyük bir tartışma konusu haline gelen yürüyüşün ardından bazı ünlü isimler tepki gösterdi. O isimlerden biri olan Berna Laçin Twitter hesabından 'Yalnız homofobi ciddi bastırılmış eşcinsel eğilim barındırır; kendinize de bu acımasızlığı yapmayın! #NefretYürüyüşüneHayır' şeklinde paylaşımda bulundu.BERNA LAÇİN'DEN ÇİRKİN YANITLaçin'in LGBT destekleyici ifadelerinin ardından çılgına dönen takipçileri ünlü isme 'Kızın eve LGBT'li ile gelse aynı şeyi der miydin?' şeklinde bir soru yöneltti. Laçin'in bu soruya yanıtı ise ağızları açık bıraktı.Twitter hesabından paylaşım yapan Laçin, 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' diye yazanlar, cevabım size; bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesin de kiminle gelse başım üstüne' diyerek herkesi şoke etti.