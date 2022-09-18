İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da önümüzdeki iki gün boyunca tam 14 ilçede çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada o ilçelere ve elektrik kesintisinin yaşanacağı saatlere yer verildi.İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin geleceği saatler:İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 20/09/2022 01:00:00 - 20/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ÇAYIR, ÇİMEN sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAPRAK, YAZGAN, ÇAYIR sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY, İSKECE sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah BEKAR, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2208., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., ATATÜRK, KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk bölgelerinde 20/09/2022 02:00:00 - 20/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 203., 205. sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1. sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2136., 2139., 2143. sk bölgelerinde 20/09/2022 12:00:00 - 20/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 208., 209., 211., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 8/1. sk bölgelerinde 20/09/2022 12:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, EGEMENLİK, HASTANE, KARADENİZ, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, NAZLI, ÇAĞ sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 20/09/2022 02:00:00 - 20/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAYYARE MEYDANI, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, PAZAR, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, TEYYARECİ SADIK, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah KONAK ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2202., 2203., 2204., 2205., 2206., 2207., 2208., 2209., 2210., 2211., 2213., 2214., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., FETİH, MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 99. sk bölgelerinde 20/09/2022 06:00:00 - 20/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, DEREİÇİ, HİSAR, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk / KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, BAĞLARBAŞI, FISTIKÇAMI, OVAYENİCE sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FUZULİ, FÜZE, ULUDAĞ sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah YAVUZ SELİM, İSTANBUL sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 115., 116., 117., AYAZMA sk bölgelerinde 20/09/2022 11:00:00 - 20/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1668., 1669., 1670., 1671., 1672., 1673. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1534. sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1103., 1107., 1108., 1110. sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1657., 1658., 1659., ATATÜRK sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah KADİR HAS, NALINCI KASIM, SEFERİKOZ, ÜSKÜPLÜ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, CİBALİ ŞEREFİYE, KALAYCI, MÜSTANTİK, NALINCI KASIM, ODUN İSKELESİ, SEFERİKOZ sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2450., 2450/1., 2451., 2452., 2453., 2454., ATATÜRK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2308., 2311., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 20/09/2022 00:05:00 - 20/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 20/09/2022 10:00:00 - 20/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.