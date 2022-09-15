Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kaza geçirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin arabası başkent Kiev'de trafik kazasına karıştı. Zelenski kazada hafif yaralandı.
Zelenski'nin sözcüsü Serhii Nykyforov, Facebook gönderisinde Zelenski'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.
Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nykyforov, Zelenski'nin arabasının özel bir araçla çarpıştığını belirtip ''Cumhurbaşkanı doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi' diye konuştu. Sözcü kazanın soruşturulacağını da sözlerine ekledi.
Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nykyforov, Zelenski'nin arabasının özel bir araçla çarpıştığını belirtip ''Cumhurbaşkanı doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi' diye konuştu. Sözcü kazanın soruşturulacağını da sözlerine ekledi.