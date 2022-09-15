Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kaza geçirdi

Zelenski'nin sözcüsü Serhii Nykyforov, Facebook gönderisinde Zelenski'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nykyforov, Zelenski'nin arabasının özel bir araçla çarpıştığını belirtip ''Cumhurbaşkanı doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi' diye konuştu. Sözcü kazanın soruşturulacağını da sözlerine ekledi.