Scooterlerde Yeni Zorunluluk! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğle, elektrikli scooter üretiminde yerlilik kriterleri ve belgelendirme süreci resmen başladı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.1 Temmuz itibarıyla U-Net sistemine kaydedilecek tüm scooterlerin belirlenen yerlilik şartlarını karşılaması zorunlu olacak. Bu kapsamda üretici belgesi almak isteyen firmalar başvurularını Türk Standardları Enstitüsü'ne (TSE) yapacak ve ürünlerine ilişkin yerli malı belgelerini sunacak. TSE ise gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi ve belge talep edebilecek.Belgelendirme sürecinde scooterler üç ana parça grubuna göre değerlendirilecek.1)Batarya ve şasi,2) motor ile3) anakart, gömülü yazılım, nesnelerin interneti (IoT) cihazı ve fren sistemi ayrı ayrı incelenecek.Üreticilerin belge alabilmesi için ilk gruptaki parçalardan en az birinin yerli olması gerekirken, buna ek olarak motorun yerli olması ya da üçüncü gruptan en az iki parçanın yerli olması şartı aranacak. Ancak birinci gruptaki iki parçanın da yerli olması durumunda diğer gruplar için ek bir yerlilik şartı istenmeyecek.TSE tarafından uygun bulunan başvurular için 'elektrikli scooter üretici belgesi' düzenlenecek. Belgelendirme süreci, nihai başvurunun ardından en geç 20 iş günü içinde tamamlanacak ve verilen belge 1 yıl süreyle geçerli olacak.Öte yandan TSE gerekli görmesi halinde üretim tesislerinde yerinde inceleme yapabilecek. Belirlenen kriterlerin karşılanmaması durumunda belge verilmeyecek ya da mevcut belge iptal edilebilecek. Ayrıca başvuru sahipleri, alınan kararlara karşı 15 gün içinde itiraz hakkına sahip olacak.