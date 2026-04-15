Google'dan Web Sitelerine Acil Uyarı! Bu İşlemi Yapanlar Cezalandırılacak

Teknoloji devi Google, tarayıcıların geri düğmesine müdahale eden sitelere yönelik yeni bir spam politikasını hayata geçiriyor.'Geri düğmesini ele geçirme' olarak bilinen bu yöntemi kullanan web siteleri, artık açıkça kural ihlali yapmış sayılacak.Bazı web sitesi geliştiricileri ve reklam ağı operatörleri, JavaScript kodları kullanarak kullanıcıların tarayıcı geçmişini kasıtlı olarak manipüle ediyor.Bu sayede kullanıcılar geri tuşuna bastıklarında arama sonuçlarına dönmek yerine istenmeyen reklam veya spam sayfalarına yönlendiriliyor.Söz konusu ihlallerde ciddi bir artış tespit eden Google, site sahiplerine zararlı kodları kaldırmaları için 15 Haziran 2026 tarihine kadar süre tanıdı.Uyarıları dikkate almayan siteler, manuel spam işlemleriyle karşılaşacak veya arama motoru sıralamalarında doğrudan aşağıya çekilecek.