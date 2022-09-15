Sosyal konutta merak edilen soru yanıt buldu: Ailesiyle yaşayan gençler için özel uygulama

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Yüzyılın konut projesinin ilk gününde 705 bin başvuru yapıldığını açıkladı.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençler için tahsis edilen 50 bin konuta başvurma yaşı, 18 - 30 yaş olarak belirtildi. Üst sınırın 30 yaş olduğu başvurularda alt sınır ise 18 yaş olacak.AİLELERİYLE OTURAN GENÇLER BAŞVURU YAPABİLİR'Aileleriyle beraber yaşayan gençlerin, anne babası üzerine tapu olan gençlerin TOKİ'ye başvurabilir mi? sorusu en çok merak edilenler arasındaydı.Bakan Kurum açıklamasında '18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli.' dedi.Anne ve ya babasının üzerine tapu olan genç 50 bin sosyal konut genç kontenjanına başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 16 bin ya da 18 bin gelir kriterine uyan gençler de yine TOKİ konutlarına başvuruda bulunabilecek.Sosyal Konut projesine müracaatlar e-Devlet üzerinden kimlik numarasına göre başladı. Başvurular Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Ekim ayı içerisinde ilk temel atılacak.KONUTLARIN FİYATLARI VE ÖDENECEK TAKSİTLER2+1 evler: Proje kapsamında 2+1 konutların/evlerin aylık taksiti 2 bin 280 lira olacak. Toplam değeri 608 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.3+1 evler: Proje kapsamında 3+1 konutların/evlerin aylık taksiti 3 bin 187 lira olacak. Toplam değeri 850 bin lira olan evler yüzde 10 peşinatla 240 ay vadeyle ödenecek.