Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı

Mersin'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Terör propagandası yapan belediye çalışanları şafak operasyonuyla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.Özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.CHP'li belediyelerde terör iltisaklı şüphelilere yönelik operasyonlar daha önce de gerçekleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde terör örgütü PKK üyesi ve örgüt üyesi isimlerle iltisaklı şüpheliler yapılan operasyonlarda gözalatına alınmıştı.İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya datutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etmişti. Belediye Başkanı Vahap Seçer'infondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinden yüklü rakamlar ödediği belirlendi.Akinan'ın terörist başı Karayılan ile röportaj yaptığı ve PKK'lı teröristlere övgüler düzdüğüortaya çıkmıştı.