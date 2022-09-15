Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı
Mersin'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da terör iltisaklı çok sayıda Mersin Büyükşehir Belediye gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Seçer'in, terör örgütü PKK'yı öven çalışmalarıyla bilinen fondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinde para aktardığı belirlenmişti.
Mersin'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Terör propagandası yapan belediye çalışanları şafak operasyonuyla yakalandı.
10 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİ BELİRLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE TERÖRİST İSTİHDAMI
CHP'li belediyelerde terör iltisaklı şüphelilere yönelik operasyonlar daha önce de gerçekleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde terör örgütü PKK üyesi ve örgüt üyesi isimlerle iltisaklı şüpheliler yapılan operasyonlarda gözalatına alınmıştı.
SEÇER'İN TERÖRİST SEVİCİ FONDAŞ GAZETECİYE KIYAĞI
İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da
tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etmişti. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in
fondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinden yüklü rakamlar ödediği belirlendi.
Akinan'ın terörist başı Karayılan ile röportaj yaptığı ve PKK'lı teröristlere övgüler düzdüğü
ortaya çıkmıştı.