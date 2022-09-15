  • USD: 18,23 - 18,26
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda da terör iltisaklı çok sayıda Mersin Büyükşehir Belediye gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Seçer'in, terör örgütü PKK'yı öven çalışmalarıyla bilinen fondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinde para aktardığı belirlenmişti.

Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı
Ekleme: 15.09.2022 - 09:45 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı
Mersin'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Terör propagandası yapan belediye çalışanları şafak operasyonuyla yakalandı.

10 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİ BELİRLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı

CHP'Lİ BELEDİYELERDE TERÖRİST İSTİHDAMI
CHP'li belediyelerde terör iltisaklı şüphelilere yönelik operasyonlar daha önce de gerçekleştirilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nde terör örgütü PKK üyesi ve örgüt üyesi isimlerle iltisaklı şüpheliler yapılan operasyonlarda gözalatına alınmıştı.

SEÇER'İN TERÖRİST SEVİCİ FONDAŞ GAZETECİYE KIYAĞI
İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli arasında 33 kişinin ölen ya da
tutuklu bulunan teröristlerin yakını olduğunu tespit etmişti. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in
fondaş gazeteci Serdar Akinan'a belediye bütçesinden yüklü rakamlar ödediği belirlendi.
Akinan'ın terörist başı Karayılan ile röportaj yaptığı ve PKK'lı teröristlere övgüler düzdüğü
ortaya çıkmıştı.
Türkiye tarihinde bir ilk: Dünyanın en iyisi
İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Maltepe!
Baykar’a iftira peşinde olan CHP'ye tokat gibi yanıt: Bu zihniyet bu kez başaramayacak
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e 'AYM' tepkisi: Bilgisizliği net bir şekilde ortada
CHP'li belediyeler 9 yıldır vatandaşı böyle sömürüyormuş! 600 milyon lira fazladan su ve kanalizasyon parası alınmış...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile yarın görüşecek
Almanya'da fatura krizi patlak verdi: Doğal gaz faturasını gören emekli polis şoke oldu
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Amerika'nın aparatıdır
Vahdettin'i geçtiler tüm Osmanlı'ya saldırıyorlar: Zafer Parti'li Hasan Basri Akşener 'Bu Osmanoğulları böyle' diyerek kin kustu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Financial Times'a gol: Türkiye Ekonomi Modeli
Sevilay Yılman: İyi Parti'de Akşener'e ittifakı bitirmesi için baskı yapılıyor
Ankara'da su krizi sürüyor! Vatandaş Mansur Yavaş'a böyle isyan etti: Suyu getirin, böbreğimi vermeye razıyım...
ABD'den Ermenistan'a destek açıklamaları yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi
‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ diyen dersini alıyor
Mersin'de belediye terörist yuvasına dönmüş! 10 şüpheli yakalandı
CHP'nin bir yalanı daha patladı: Milli Eğitim Bakanı Özer şoförünü müdür yaptı demişlerdi
Sevilay Yılman 'Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor' deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı
İranlı milletvekili Hedayat Khademi'den hadsiz paylaşım: Azerbaycan’ı durdurup Erdoğan'a ders vermeliyiz
THODEX dolandırıcılığında kritik detay! O isimden çarpıcı ifade
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Trafik sigortası ve kaskoda kalıcı çözüm! Yol haritası netleşti

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Macaristan'da kürtaj artışının önüne geçecek kural: Önce fetüsün kalp atışı dinletilecek

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları kapıda: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı