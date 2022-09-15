  • USD: 18,24 - 18,28
  • EURO: 18,21 - 18,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...

Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 ülkeden 8 bin personelin katıldığı Dynamic Mariner/ Mavi Balina-2022 Tatbikatı, planlanan program içerisinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam ediyor. Tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsuru da bulunuyor.

Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...
Ekleme: 15.09.2022 - 22:23 Güncelleme: 15.09.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...
NATO'nun 2022 yılındaki en geniş kapsamlı deniz tatbikatı olan ve 11 Eylül'de 15 ülkeden 8 bin personelin katılımıyla başlayan Dynamic Mariner/ Mavi Balina-2022 Tatbikatı, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde sürdürülüyor. Tatbikat, AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı'nda liman eğitimi ve koordinasyon toplantısı ile başladı.

Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...

Tatbikatta harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, amfibi harekatı, mayın harbi, elektronik harp, kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimler gerçekleştiriyor.

2023 yılında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) Deniz Unsur Komutanlığı (MCC) görevini İngiltere'den devralacak Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tatbikata 15 ülkeden 8 bin personel, 32 uçak, 20 helikopter, Aksungur, 50 gemi, 4 denizaltı, ANKA ve Bayraktar İHA, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timleri, kıyı birlikleri katıldı.

Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...

Tatbikatta senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye SAT komandaları tarafından operasyon yapılarak şüpheliler etkisiz hale getirildi.

Yine senaryo gereği TCG Sancaktar gemisine saldırı düzenlemek üzere olan F-16 uçakları, geminin etrafında yer alan fırkateynlerdeki hava savunma sistemleri ile püskürtülürken, helikopterden manevra ile denizaltına malzeme ikmalı yapıldı.

Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...

TCG-Sancaktar çok maksatlı amfibi hücum gemisinde tatbikata ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, tatbikatın NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek için yapıldığını söyledi.

Tığlı, 'Tatbikatta Türk deniz gücünün NATO tarafından sertifikasyon faaliyetleri denetlenecek. Tatbikat tamamen gerçeğe dayalı olmayan, gerçek dünyayla ilişkili olmayan bir senaryoya göre icra edilmektedir. Tatbikatın amacı NATO usullerini, prosedürlerini işletmektir' dedi.

Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...

Bir gazetecinin tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsurlarının bulunmasını sorması üzerine Tuğamiral Tığlı, 'Burada bir Yunan gemisi var. Limmos. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç' diye konuştu.

Tatbikat, 22 Eylül'de sona erecek.
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sert ikaz! Seni uyarıyorum satıştan vazgeç!
Barış Yarkadaş açıkladı! İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için üç kişilik ekip kurdu
İmamoğlu'nun Halk TV planı istifa getirdi! Üst düzey isim kanaldan ayrıldı
Atık suyu dereye boşaltıp sağlığı tehdit ettiler! İBB'ye tepkiler gecikmedi
Semerkant'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi
Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu
Bakan Kurum net tarihi ve şartları açıkladı! İmara uygun arsa başvurusu ne zaman?
BAYKAR'ı hedef alan CHP'li vekilin Demirtaş için destek çağrısı yaptığı ortaya çıktı!
RTÜK'ten LGBT dayatmasına karşı kamu spotu için karar: Büyük Aile Buluşması öncesi televizyonlarda yayınlanacak
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!
Tanju Özcan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi! Bolu'da bir kardeşiniz var aklınızda bulunsun
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına maaş müjdesi
Mavi Balina Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor...
Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Sınıra 1055 kilometrelik güvenlik duvarı örüldü
Azerbaycan duyurdu! 400 Ermeni askeri öldürüldü!
Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Gündüz gelin' diyen Miçotakis'e yanıt! Gündüzünüz gece olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de sosyal konut projesini hedef aldı! CHP 'İlk evim ilk iş yerim'e de muhalefet
CHP'den Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprüye ziyaret
YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

YouTube'dan kullanıcıları sinirlendirecek karar: Test çalışmalarına başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! İşte TOKİ'nin örnek evleri!

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Yunan zulmünü anlattığı sözleri yürekleri dağladı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

Uçan arabalar ilk kez semalarda göründü: Görenler hayran kaldı

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

MEB'den şok karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'zorunluluk olmayacak' diyerek açıkladı! 1.2.3.4. sınıf ve ortaokul- lise öğrencileri...

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı

Konya'da vicdanları sızlatan görüntü! Aracın üzerine bırakarak kaçtı