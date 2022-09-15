İstanbul'da piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler arasında 2 döviz bürosu da var.
İstanbul'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler arasında 2 döviz bürosu da var.