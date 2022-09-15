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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a, ardınan da BM 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi
Ekleme: 15.09.2022 - 10:00 Güncelleme: 15.09.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketli diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, bu trafikte iki yeni adreste daha temaslarda bulunacak.

İlk adres Özbekistan...

Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi
AA'nın haberine göre Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Şanhay İşbirliği Teşkilatı nezdinde 'Diyalog Ortağı' statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına 'Cumhurbaşkanı' düzeyinde ilk kez katılım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 Eylül'de düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi ve bu vesileye ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD gezisi

Özbekistan'dan ABD'ye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni takiben Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek.

Erdoğan'ın, 'İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası' temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül'de katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.

Çok sayıda isimle temasta bulunacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla da ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 17-22 Eylül'de gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek etkinliğe katılması da bekleniyor.
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