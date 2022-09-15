Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü bu sözlerle kutladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan" sözleriyle ifade etti.

Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.Erdoğan, 'Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.