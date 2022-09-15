CHP'nin bir yalanı daha patladı: Milli Eğitim Bakanı Özer şoförünü müdür yaptı demişlerdi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in makam şoförü İlyas Öcal'ı önce özel kalem müdürlüğüne getirildiğini, ardından da şube müdürlüğüne atandığı iddia etmiş, hatta konuyla ilgili geçtiğimiz Mayıs ayında TBMM'ye soru önergesi vermişti. Aslı olmayan bu iddia aylardır bazı kesimler tarafından sürekli gündemde tutulmaya devam edildi. Başta CHP'liler olmak üzere birçok muhalif sendika ve isimler tarafından bu iddia birçok kez dillendirildi, sosyal medya hesapları aracılığıyla algı yaratıldı.Aynı iddiayı araştırmadan, sormadan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de gündeme getirdiBÖYLE BİR ATAMA YAPILMADIAkşam'ın haberine göre; Bakan Özer'in istisnai kadro yetkisine dayanarak bu atamayı yaptığı iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ise bakanlık görevindeki kişilerin istisnai kadro yetkisinin olduğunu ancak iddiaların aylardır adeta bir sakız gibi özellikle dillendirildiğini ancak iddia edildiği gibi bir atamanın söz konusu olmadığı söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; 'Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler.”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da olaya tepki gösterdi: “Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu”HİÇBİR ZAMAN ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİNDE BULUNMADIKaynaklar 'İddialarda adı geçen İlyas Öcal isimli kişi MEB bünyesinde hiçbir zaman şube müdürü olarak görev yapmamıştır' dedi.