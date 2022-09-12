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Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "371 terörist etkisiz hale getirildi. 400'den mağara ve sığınak temizlendi" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 12.09.2022 - 17:39 Güncelleme: 12.09.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde ve yurt dışında hain terör örgütüne karşı mücadele son hızıyla devam ediyor.

AK Parti MYK'sı için AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

371 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Hulusi Akar, bir bir terör inlerinin yok edildiğini belirtirken, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

400'den fazla sığınak imha edildi
Terör elebaşlarının 2 gece aynı yerde yatamadığını belirten Hulusi Akar, '400'den fazla mağara ve sığınak tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, 2 binden fazla mayın temizlendi. Biz asil milletimizi, bu terör belasından kurtarmak konusunda kararlıyız.' dedi.

'Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde'
'Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi' diyen Akar, 'Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde.' açıklamasında bulundu.
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