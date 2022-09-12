Pençe-Kilit Operasyonlarında 371 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında hain terör örgütüne karşı mücadele son hızıyla devam ediyor.AK Parti MYK'sı için AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Hulusi Akar, bir bir terör inlerinin yok edildiğini belirtirken, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Terör elebaşlarının 2 gece aynı yerde yatamadığını belirten Hulusi Akar, '400'den fazla mağara ve sığınak tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, 2 binden fazla mayın temizlendi. Biz asil milletimizi, bu terör belasından kurtarmak konusunda kararlıyız.' dedi.açıklamasında bulundu.