İETT'nin ne kazası bitiyor ne olayı! Kavga eden, aracı yol ortasında bırakıp düğüne giden, kaldırıma tırmanan...

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki İETT araçlarının karıştığı kaza ve arızalarla birlikte otobüs şoförlerinin imza attığı olaylardagündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen İETT şoförü aracı yol ortasında çalışır vaziyette bırakarak düğüne gidince trafik karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda buldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı da meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir İETT sürücüsü aracı ana caddede aracı çalışır ve kapıları açık vaziyette bırakarak düğüne gitti. Otobüs nedeniyle cadde de trafik oluşurken çevrede ki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü bulmak için adeta seferber oldu. Çevredeki vatandaşlardan biri şoförün düğün salonuna girdiğini gördüğünü söyleyince polis ekipleri düğün salonunda anons yaptırdı. Yaklaşık bir saat sonra otobüsün yanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şoföre para cezası da kesildi. Otobüsü ise şahsın bir yakını gelerek teslim aldı. Olay sırasında evinin önünde oturduğunu ve şoförün yol ortasında aracı bırakarak düğüne gittiğini belirten bir görgü şahidi 'İETT şoförü çalışır vaziyette bırakarak burada düğüne gitti. Burada trafik yoğunluğu oluştu. Daha sonra polis ekipleri geldi daha sonra şoförü buldular. Düğün salonunda anons falan da edildi ama bir yanıt vermemiş. Şahıs alkollü bir şekilde aracını bırakıp gitmiş' dedi.Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Sosyal medyaya yansıyan başka bir görüntüde ise İETT otobüsü trafiğin yoğun olduğu bir kavşakta kaldırıma çıkarak yoluna devam etti.İstanbul Ümraniye'de yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı gören Mahalle sakini Semih Özkan, 'Yavaşlayamadı, başkalarına zarar vermemek için direksiyon kırmadan duvara vurdu' dedi.Kaza, saat 11.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.M.'nin kullandığı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada sürücü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayı gören Mahalle sakini Semih Özkan ,'Yokuştan aşağıya inerken muhtemelen freni patladı. Yoksa buradan otobüsler dönüyor her zaman burada. Yavaşlayamadı, başkalarına zarar vermemek için direksiyon kırmadan duvara vurdu' dedi.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.