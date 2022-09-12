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Güngören'de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi

Güngören'de gece saatlerinde çatlaklar oluştuğu belirlenen 4 katlı bina, güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi. Bu binanın hemen yanındaki bina da aynı gerekçe ile boşaltılırken, binada oturan bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Ekleme: 12.09.2022 - 10:00 Güncelleme: 12.09.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Güngören'de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiOlay, Genç Osman Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Sokakta bulunan 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar, binada oluşan çatlaklar nedeniyle durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Güngören Belediyesi'ne ait ekipler, binada inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından 2 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı geceyi sokakta geçirirken, bir kısmı da yakınlarının evlerine gitti.

Sabah saatlerinde bina temelinde inceleme yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca, boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden inşaatın da olduğu görüldü.

Belediye ekiplerinin bina çevresindeki önlemlerinin inceleme bitinceye kadar süreceği belirtildi.

Güngören'de 4 katlı binada çatlaklar oluştu: 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi

'YAN BİNADA SALLANTI OLMUŞ'
Yan binada oturan Nevzat Civcik, 'Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var' dedi.
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