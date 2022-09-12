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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'de Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan'a sert uyarılarda bulundu. 'Bu Yunanistan’a bir uyarıdır' diyen Çavuşoğlu, "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız
Ekleme: 12.09.2022 - 12:06 Güncelleme: 12.09.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a gözdağı verdi: Sonuçlarına katlanırsınız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkentin Haymana ilçesinde düzenlenen 'Milli Mücadelede Son Kale Haymana' etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Haymana'da devam ettiği sırada top seslerinin Ankara'dan duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'BU BİR UYARIDIR'
'Bu yüzden milli mücadelede son kale, bu topraklardır. Kadim Türk diyarı Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Şimdi bugüne geldiğimizde biz Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır.'

'TAHRİKLERE DEVAM ETMEYİN'
Çavuşoğlu, yıllar süren savaşta Türk milletinin yorgun düşmesine rağmen Türk ordusunun milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla verdiğini ifade ederek, 'Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Bir asır önce Haymana'da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.' diye konuştu.
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