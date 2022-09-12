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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Son dakia haberine göre, Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ekleme: 12.09.2022 - 09:34 Güncelleme: 12.09.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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