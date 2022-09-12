Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Son dakia haberine göre, Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 9 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.