CHP'li Soyer'e tepkiler çığ gibi: Sözcü Çelik 'Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur'

HP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.'100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi' diyen Soyer, 'Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular' ifadelerini kullandı.'Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur'İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef almasına tepkiler peş peşe geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Çelik, skandal ifadeleri 'şuursuzluk' olarak niteledi.Sözcü Çelik, 'Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur' ifadelerini kullandı.Sözcü Çelik'in açıklamasının devamı şu şekilde:'Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…'