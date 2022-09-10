7 ilçede 1.5 kilogramı aşkın uyuşturucuyla yakalandılar

İstanbul’un yedi ilçesinde yapılan “Dar Alan” uygulamalarında 1.5 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan" uygulamaları yaptı. 790 gram Esrar maddesi, 498 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 260 gram Eroin maddesi, 85 adet uyuşturucu hap ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Altı kişi gözaltına alındı.