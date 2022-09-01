Türkiye çelik üretimini 40 milyon tona çıkardı

KPMG Türkiye, 2022 yılına ilişkin 'Çelik Sektörel Bakış' raporunu yayımladı.Raporda, çelik sektöründe talep ve üretim artışının ekonomilerin gidişatı ve büyümeye dair önemli ipuçları verdiği belirtilerek, imalat sanayi, savunma, enerji, elektronik, gemi inşaat gibi hemen her alana hammadde sağlayan sektörün stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.TÜRKİYE, DÜNYA GENELİNDE 7'NCİ, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÇELİK ÜRETİCİSİ KONUMUNDATürkiye'nin çelik sektörünün, son 2 yılda salgın ve beraberinde daha da artan korumacılık önlemleri, yeni pazar arayışları, tedarik ve hammadde sıkıntıları gibi zor şartlar başta olmak üzere birçok sınavdan başarıyla geçtiğine işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:'Türkiye'de çelik sektörü küresel salgın nedeniyle büyük üretici ülkelerin yüzde 10-20 arasında küçüldüğü 2020'de yüzde 6'lık bir büyüme kaydetmeyi başardı. Bu dönemde hem yurt içinde imalat sanayindeki canlılık hem de mevcut ve yeni pazarlardaki güçlü varlığı sayesinde sektörde üretim, yüzde 13 artarak 40 milyon ton seviyesini geçti. Böylelikle Türkiye, önceki yıl olduğu gibi 2021'de de dünya genelinde 7'nci, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumunu korudu.''ÇİN'DEKİ DÜŞÜŞÜ DİĞER BÜYÜK ÜLKELER DENGELEDİ'Raporda, geçen yıl dünya genelinde ham çelik üretiminin yüzde 4,7 arttığı, bu dönemde Çin'deki yüzde 3'lük düşüşün diğer büyük üretici ülkeler tarafından dengelendiği ifade edildi.Geçen yıl salgının küresel ekonomiye etkilerinin azalmasıyla çelik üretiminin Hindistan'da yüzde 17,8, Japonya'da yüzde 14,9, Güney Kore'de ise yüzde 5,2 arttığı aktarılan raporda, 'Avrupa'da ise ham çelik üretiminde geçen yıl 2020'ye göre yüzde 15,4 artış gerçekleşirken, ABD'de büyüme yüzde 18,3 oldu.' denildi.Raporda, sektörün 2022 yılına ise hem yurt içi ve hem de yurt dışından yüksek talep ve canlılık ile girdiği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:'Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Avrupa'nın Türkiye'nin çeliğine olan talebi artış gösterdi. Bununda beraber ilk yarda çelik fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'nin ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25-30 civarında yukarı taşıdı. Tutar bakımından artışın tersine 2022'nin ilk yarısında Türkiye'de çelik üretimi ton bazında ise geçen yıla göre yüzde 4,6 'lük azalışla 18,9 milyon tona geriledi.Özellikle haziran ayı üretimi geçen yıla göre yüzde 13 azaldı. Küresel ölçekte de üretim ilk yarıyılda yüzde 5,5 geriledi. Üretimdeki düşüşün nedenlerinin başında Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve beraberinde inşaat sektöründeki yavaşlama, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları, ABD'de resesyon endişeleri ile Avrupa kaynaklı talep daralmaları gösterilebilir.''ÖNEMLİ OLAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEMİZE DEVAM EDEBİLMEKTİR'Raporda görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri Burak Yıldırım, ekonomik kalkınma için önemli sektörlerin başında gelen çelik sektörünün küresel konjonktürlere, ekonomik ve siyasi gelişmelere, diğer büyük üretici ülkelerin aksiyonlarına oldukça duyarlı olduğunu kaydetti.Bu nedenle çelik sektöründe benzer iniş çıkışların gelecekte de yaşanacağını belirten Yıldırım, bu tür dalgalanmalara rağmen önemli olanın; orta ve uzun vadede değişen şartlara uyum sağlayarak sürdürülebilir büyümeye devam etmek olduğunu vurguladı.Yıldırım, 2021 ve 2022'nin ilk yarısının bu kapsamda çok hareketli geçtiğine dikkati çekerek, 'AB ve ABD'nin korumacılık önlemleri, Çin'in iç tüketime odaklanması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde AB'nin uygulamaya geçireceği Sınırda Karbon Düzenlemesi, ülkelerin ambargo uygulamaları ve tedarik sorunları son dönemde Türkiye'deki çelik üreticilerinin öncelikli ajanda konuları oldu.' ifadelerini kullandı.