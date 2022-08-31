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Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Banka tarafından alınan karara göre, doviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ekleme: 31.08.2022 - 01:05 Güncelleme: 31.08.2022 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası tarafından alınan karara göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yer alan değişliklikte 'gerçek kişi' ibaresi, 'gerçek ve tüzel kişi' olarak değiştirilirken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunluı karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tesis eder, Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır.'
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