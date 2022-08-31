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AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı

Kentte sabah saatleri itibarıyla etki gösteren yağışın gün boyu çok kuvvetli devam edeceği bildirilirken AFAD ve Valilik sel, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun mesajı gönderdi.

AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı
Ekleme: 31.08.2022 - 10:30 Güncelleme: 31.08.2022 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı
Megakent İstanbul, güne sağanak yağmurla başladı.

AFAD ve AKOM uyarılarıyla beklenen yağışın 10 ilde daha etkili olması bekleniyor.

Ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine 'teyakkuz' çağrısı yaptı.

Şiddetini artıracak
Uzmanlar tarafından cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirilen ve bu sabah saatlerinde İstanbul'da etki gösteren yağışın, şiddetinin artması bekleniyor.

Yağışın kentte gün boyu devam edeceği beklenirken, Afey ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşlara bir uyarıda daha bulundu.

Sel, yıldırım, dolu ve hortuma karşı tedbirli olun
AFAD'dan vatandaşlara iletilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı;

'İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.'

AFAD'dan İstanbul'a yağış uyarısı

VALİLİK'TEN DE UYARI GELDİ
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
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