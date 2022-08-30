Irak karıştı! Sadr grubu sokağa indi! 8 ölü 100'ü aşkın yaralı!

Son dakika haberi! Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda şiddet olaylarının yaşanması ve 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri de sokağa indi.Silahlı grubun Yeşil Bölge'deki Sadr destekçilerini korumak için bölge yakınlarına konuşlanmayı planladığı öne sürüldü.BM'DEN SÜKUNET ÇAĞRISIIrak'taki Birleşmiş Milletler Misyonu UNAMI tarafından yapılan açıklamada, Sadr destekçilerine Yeşil Bölge'yi terk etmeleri ve hükümet binalarını boşaltmaları çağrısında bulunulduAçıklamada, 'Bütün protestocuları Yeşil Bölge'yi terk etmeye ve hükümetin Irak'a hizmet etmek için sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hükümet kurumlarının boşaltılması çağrısında bulunuyoruz' ifadeleri kullanıldı.UNAMI ayrıca, siyasi tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa çağırdı.IRAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİSadr destekçilerinin Yeşil Bölge'yi basmasının ardından başkent Bağdat'tan sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini açıklamış, Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti.MUKTEDA ES-SADR AÇLIK GREVİNE BAŞLADI!Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, 'Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı.' dedi.Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE MECLİS'İ BASMIŞTIMukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.