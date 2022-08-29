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NASA'nın Artemis Ay görevi motor sorunu nedeniyle ertelendi

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, SLS roketinin motorunda yaşanan sorun nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ekleme: 29.08.2022 - 17:10 Güncelleme: 29.08.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
NASA'nın Artemis Ay görevi motor sorunu nedeniyle ertelendi
NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği 'SLS' isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi başarısız oldu
NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden bugün fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde sorun tespit edildi.

Çok sayıda başarısız sorun giderme girişiminden sonra, fırlatma ekibinin zamanı tükendi ve fırlatmak için gerekli hazırlıklar tamamlanamadı.

Mühendisler, roket motoru sorununun nedenini belirlemek için kısmen yakıtlı fırlatma aracından test verilerini toplamaya devam edecek.

NASA'nın pazartesi günkü fırlatma görevi sırasında karşılaştığı tek sorun motor problemi değildi. Açık deniz fırtınaları ve yıldırımlar, SLS roketinin yakıt doldurmasını yaklaşık bir saat geciktirdi.

Yeni fırlatma birkaç gün sonra
NASA'nın, Artemis 1 görevine başlamak için iki yedek günü daha var. Bugün SLS roketinde meydana gelen sorunlar çözülebilirse, yeni fırlatma 2 Eylül veya 5 Eylül'de yapılacak.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.
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