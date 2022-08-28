CHP İl Başkanı'ndan 35 yaş küçük eşine dayak! Darp edilen eş tarafından odaya kilitlendi

Silopi İlçesi Dicle Mahallesi 1041'nci Sokak'ta dün gece saatlerinde 'aile içi kavga' olduğu ve şüphelilerin silahlı olabileceği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, dışarıda ihbarda bulunan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'in dini nikahlı eşi M.A. ile karşılaştı. M.A., polise eşi ile aralarında kasa anahtarı üzerine tartışma yaşandığını, bu sırada babası N.A.'yı aradığını, bunun üzerine eşi Cangir Bilin'in kendisini darp etmeye başladığını söyledi. M.A. ardından kendisini kurtarmak için eşine ait olan uzun namlulu silahı alarak Bilin'i eve kilitlediğini ve dışarı çıktığını belirtti. M.A., dışarı çıktığı sırada babası N.A.'nın olay yerine geldiğini ve elinde bulunan silahı alıp yukarı çıktığını, babasının peşinden yukarı çıkarak olayın büyümemesi için babasını da birbiriyle bağlantılı olan diğer daireye kilitlediğini aktardı. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Cangir Bilin'i gözaltına aldı. Bilin'in şikayeti üzerine M.A. ve babası N.A. da gözaltına alındı. Olayda biri uzun namlulu 2 tüfek de ele geçirildi.'MEHİR ALTINLARININ KASA ANAHTARINI GİZLİCE ALMIŞ'M.A. emniyetteki ifadesinde CHP İl Başkanı Cangir Bilin ile 7 aydır dini nikahlı olduğunu ifade ederek, '3 gündür eşimle kavga ediyoruz, tartışıyoruz. Cuma günü eşimle durumumuzu konuşup hallettik. Eşimle düğünden sonra takılan mehir altınlarının bulunduğu kasanın anahtarı bende durmaktaydı. Ancak eşim bu 3 günlük kavga sürecimizde bende bulunan kasanın anahtarını gizlice almış. Ben ilk etapta bunun farkına varmadım. Eşime kasanın anahtarını benden neden gizlice aldığını, artık aramızın düzeldiğini, anahtarı geri vermesi gerektiğini söyledim. O da o altınları kendisinin verdiğini altınlarının kendisine ait olduğunu söyledi. Bende kendisine altınların benim olduğunu söyledim. Daha sonra babam N.A.'yı aradım. Telefon hoparlörde idi. Babama düğünde takılan mehir altınlarının kimin hakkı olduğunu sordum, babamda telefonda mehir altınlarının benim hakkım olduğunu söyledi. Ben de eşim Cang,r'e bak işte gördün mü dedim. Daha babamla yaptığımız telefon görüşmesi kapanmamıştı. Babam o esnada yaşanan tartışmalarımızı da duymuştur diye düşünüyorum. Cangir de sinirlenerek benim üzerime saldırdı ve 'Sen kimsin ki baban kim olsun. Ben senin babanın lafına göre mi hareket edeceğim, ben aldım o altınları altınların hepsi de benim' dedi. Sonra sinirlenerek üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve boğazımı sıktı. Bana 'seni boğarım, öldürürüm' dedi. Beni boğmaya devam ettiği esnada ben de kendisini ittim ve üzerimden attım, odadan çıktım. Eşimin de evden kaçmasına engel olmak için evin kapısını kilitledim ve yatak odasına geçtim. Yatak odasının kapısını kilitledim. Cangir de kapıyı kırıp içeriye girmeye çalışıyordu. Ben de korktuğum için, daha önceden yerini bildiğim eşimin üzerine ruhsatlı olan kaleşnikof diye bildiğim silahı bulunduğu yer olan elbise dolabı ile duvar arasındaki bölgeden aldım. Tek amacım kendimi savunmaktı. Sonra eşim Cangir yatak odasının kapısını kırarak içeriye girdi. Aramızda arbede oldu, ben eşimin üzerine çıktım ve 'yeter artık seni öldürürüm, gelme' dedim. Babam gelene kadar bekle, sonra ne gerekiyorsa konuşacağız dedim. Bu esnada ben elimde bulunan silahı hiçbir şekilde ateşlemedim. Sadece kendimi savunmak ve korkutmak için silahı eşim Cangir'e doğrulttum. Eşim de tamam teslim oluyorum üzerine gelmeyeceğim bir şey yapma diye bana söyledi. Sonra ben de eşime ait telefonu da kimseyi aramasın diye yanıma alarak evden çıkıp diğer daireye geçtim ve iki daireyi birbirine bağlayan kapıyı kilitledim. Diğer daireden çıkıp binadan çıktığım esnada polisleri aradım. Sonra binanın dışında bulunan okul servisi gibi olan minibüsün yanında eşime ait olan kaleşnikof marka silahla ile polislerin gelmesini bekledim. Beklediğim esnada babam geldi. Elimden tüfeği alarak yukarıya doğru çıktı ve daha sonrasında polisler de geldi. Benim olay ile ilgili bütün bildiklerim bunlardan ibarettir. Beni kasten yaralayan, beni silahla tehdit eden eşim Cangir Bilin'den davacı ve şikayetçiyim' dedi.