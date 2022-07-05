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Eskişehir’de ormanlara giriş yasaklandı

Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kentte 15 Eylül’e kadar tüm ormanlara girişler ile mesire alanlarında akşam 20.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Ekleme: 5.07.2022 - 17:29 Güncelleme: 5.07.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler başkanlığında toplandı. Komisyon, son dönemde yaşanan yangınların ardından tedbir amacıyla ormanlara giriş yasağı getirirken, mesire alanlarında da akşam saatlerinden itibaren ateş yakılmasını yasakladı. Komisyon kararında, "Eskişehir ve ilçelerindeki piknik ve mesire alanları 15 Eylül tarihine kadar her akşam saat 20.00'dan ertesi sabah 09.00'a kadar mangal/semaver/ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. İşi ve ikameti gereği giriş-çıkanlar dışında, her gün 24 saat boyunca tüm zamanlı olarak giriş-çıkışlar ile ormanlarımızın tamamında Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereği anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver ve benzeri amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır" denildi. Ayrıca tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında da Orman Kanunu ve Türk Ceza Kanunu maddelerince adli ve para cezası verileceği belirtildi.
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