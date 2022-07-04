İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nın stant çalışmasının ardından Türk bayrakları çöpten çıktı!

İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği stant çalışmasının ardından Türk bayraklarının çöpe atıldığı öne sürüldü. Vatandaşlar, İYİ Parti logosu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafının bulunduğu çöp yığınının içinde Türk bayrağının da olmasına 'İyi rezalet' ifadesiyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı tarafından Bayrampaşa'da gerçekleştirilen stant çalışmasının ardından Türk bayraklarının çöpe atıldığı öne sürüldü.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda İYİ Parti logosu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafının bulunduğu çöp yığınının içinde Türk bayrağının da olması büyük tepki çekti.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, 'İyi rezalet' ifadesiyle tepki gösterdi.