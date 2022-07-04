Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İsveç ve Finlandiya açıklaması: Esas veto şimdi başlıyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Findandiya'nın NATO üyelik sürecini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu 'Esas veto şimdi başlıyor' ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu olası Suriye operasyonuna ilişkin açıklamalarında 'Özellikle Rusya ve ABD'nin Türkiye'ye bir şey söyleme hakkı yok. Önce sözlerini tutsunlar.' dediBakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ İLETTİKBu iki ülke NATO'ya üye olmaya karar verdikten sonra BErlin'de bu gündeme geldi. Neden bu iki ülkenin üyeliğine karşı çıktığımızı anlattık. Bizim iki ülke ile başka bir sorunumuz yok. YPG/PKK ve ambargonun düzeltilmesini istedik. biz sözlü olarak dile getirirken yazılı olarak da endişe ve beklentilerimizi ilettik. Bu süreçten NATO'nun da bir belgesi oldu. Biz bu taslağı da müzakere için yeterli bulmadık ve kendi taslağımızı da sunduk. Bu müzakere süreci devam etti. En son görüşmede de bu iki ülke bizim birçok talebimizi kabul etti fakat birkaç maddede görüş ayrılığı devam etti. Bunlar PKK/PYD FETÖ ve savunma sanayideki ambargo kalmıştı. Madrid'de Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kırmızı çizgilerini iletti. ve en nihayetinde taleplerimizi kabul ettiler.Biz şartlarımızı koyduk kabul ederkerze mutabakat zaptını imzalarız demiştik. Kendine güvenen bir heyet olarak masaya oturduk beklentilerimizi sıraladık. Kısaca özetlemek gerekirse biz endişelerimizin giderilmesini talep ettik en nihayetinde tüm taleplerimiz metne girdi.TAM DESTEK VERDİLERYPG/PYD terör örgütünün kendine berdiği isim herkes de böyle biliyor. PKK NATO ve Avrupa'nın terör listesinde ancak YPG/PYD terör listesinde yok. FETÖ için de aynı şey geçerli. Birincisi ilk defa bu iki isim bir NATO belgesinde yer aldı. Zİrve bildirisinde de mutabakat zaptı yer aldığı için ilk defa bu isimler literatüre girdi. FETÖ 251 vatandaşımızı bir gecede öldüren bir terör örgütüdür. 4. maddede Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye milli güvenlik konusunda tam destek verirler ve YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermemeyi taahhüt eder ifadesi yer alıyor. Terör örgütünün anıldığı paragrafta yer alıyor. Sonuçta belgeye girdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız imzalanmasına onay verdi.Şimdi bunları güncellemeleri gerekiyor. Terör suçlularının iadesine yönelik taahhütleri bulunuyor. Suçluların iadesi ile ikili anlaşmalarda eksiklik varsa bunlar da giderilecek. Diğer taraftan PKK'nın paravan örgütlerinin para toplaması ve eleman devşirmesini önleyecekler. Bu mekanizma üç ülke ile sınırlı kalmayacak diğer ülkeler de dahil olacak. Bu anlaşma NATO bildirisine de girdi.'ESAS VETO KARTI ŞİMDİ BAŞLIYOR'Bu bir mutabakat zaptıdır. Bir mutabakat zaptı ülkelerin taahhüdüdür. Esas bağlayıcı olan biz bu taleplerimizin yazılı olmasını istedik. İki ülke içeriden gelen baskıları azaltmak için bazı açıklamalar yaptı ancak bu başlangıçtır. Bu taahhütlerini yerine getirirlerse katılım daveti Meclis'e getirilir. Bir kanın bizim Meclis'imizden geçmenden yürürlüğe girmez. 'Esas veto kartı şimdi başlıyor' en kısa sürede üye olmak istiyorlarsa taleplerimizi yerine getirmeliler. Kabul ettikleri şartlar ortada... Ne zaman yerine getirilirse o zaman üye olurlar...MUHALEFETİN AÇIKLAMALARIBu mutabakattan kimler rahatsız! PKK/PYD FETÖ rahatsız. İdeolojik olarak bize karşı olan ülkeler rahatsız. Yine Erdoğan kazandı diyorlar. Yunanistan'da rahatsız. eksiklikler olabilir ancak Türkiye kazanamadı demek yanlış. Bundan sonra ne olacak meclis'e tezkere gidecek. Milletvekillerinin oyları ile kanun kabul edilecek. Terörle müzadele sadece iktidarın işi mi. Eğer bu mücadeleyi milletçe veriyorsak muhalefet de buna destek vermeli. O iki ülkenin sözünü yerine getirmesi için neden baskı kurmuyorsunuz. Bu partiler üstü bir konu. Bu konuda aynı hassasiyeti gösterecekler. Bu bir turnusoldur. Siyasi partiler şimdi gerçek yüzünü ortaya koyacaktır.F-16 MESELESİABD ile ilişkilerimizde göreceli olarak daha olumlu bir hava var. Görüşmeler son derece başarılı. Biden ve yönetim de bunu destekliyor. Kongre'de bir iki tane senatör karşı çıkıyor. FETÖ ve farklı lobilerin etkisindeler. Sadece Demokratların oyları yetmez Cumhuriyetçilerin de oyları gerekiyor. 'Miçotakis kendisini küçük düşürecek şekilde vermeyin diye yalvardı' ancak bunların ile yarayacağını düşünmüyoruz.OLASI OPERASYONBir ortak açıklamamz var. Pence ve Pompeo Türkiye'ye gelmişti. Bunlarla bereaber oturup müzakere ettik. Bu bölgeleri terörden temzileyeceklerdi. Rusya ile de aynı anlaşmamız var. İki ülke de sözerini tutmadı. Eğer iki ülke de taahhütlerini yerine getirmiyorsa biz de gereğini yerine getiririrz.ÖNCE SÖZLERİNİ TUTSUNLARSonuç itibarıyla burada 'ilişkilerimiz düzeldi' diyemeyiz. İlişkiler hiçbir zaman mükemmel olmaz. Bu ülkelerin özellikle Rusya ve ABD'nin Türkiye'ye bir şey söyleme hakkı yok. Önce sözlerini tutsunlar.TAHIL KORİDORURusya'nın evet demesine bağlı.MUHALEFETE TEPKİ: KAÇACAK DEĞİLİZBirisi var diye oradan kaçmak olmaz. Bu bir Transaltantik yemeğidir. Zirve marjında olmuştur ama zirve ile bir bağlantısı yoktur. Bunun örneği BM'de de yapılıyor. Gayrıresmi ortamlarda Rum tarafından kişiler ile karşılaştığımız oluyor. Orada görüşme talebine Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği yanıt da ortadadır. Ev sahibinin verdiği gayrıresmi bir yemektir. Ev sahibinin verdiği bir yemekten bugün o var bugün bu var diye kaçacak değiliz. Karşılıştığımız zaman konuşuyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı verdi.