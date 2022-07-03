Çipras, Miçotakis'i topa tutmuştu! Yunanistan'da ‘Turkaegean’ krizi! Yine şikayet ettiler!

Yunanistan son dönemlerde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artırdı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' skandalı ile artan gerilim Türkiye'nin burnunun dibindeki 'Keçi Adası'nın silahlandırılması ile tırmanmıştı. Başkan Erdoğan NATO zirvesi sonrası 'O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin.' diyerek Miçotakis'e tepki göstermişti. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Yunanistan'da bu kez de 'Turkaegean' paniği yaşanıyor.Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı 'TurkAegean' tanımının Avrupa tarafından tescillenmesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Başbakan Kyriakos Miçotakis, Perşembe günü Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (EUIPO) Türkiye'nin Temmuz 2031'e kadar geçerli olmak üzere 'Turkaege' terimini ticari amaçlarla kullanma talebini onaylama kararından üzüntü duyduğunu dile getirdi.NATO zirvesi sonrası gazetecilere konuşan Miçotakis, zamanında tepki vermedikleri için ülkesini eleştirirken 'hükümetin bu gelişmeyle başa çıkmak için yasal imkanlarımızı tüketeceği açık' ifadelerini kullandı.'İŞLERİNİ İYİ YAPMADILAR'Miçotakis 'Çok açık olmak istiyorum: Yönetimdeki bazı insanlar, oldukça basit bir şekilde, işlerini iyi yapmadılar,' dedi ve 'olanları düzeltmek için elimizde yasal bir cephaneliğe sahibiz' ifadelerini kullandı.AVRUPA'YA ŞİKAYETKalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ise bakanlığının zamanında tepki vermediği için özür diledi. Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Ankara'nın 'Turkaegean' terimini ticari marka haline getirme talebini onaylama kararının gözden geçirilmesini talep eden İç Pazar Komiseri Thierry Breton'a bir mektup gönderdi.ÇİPRAS TOPA TUTTUYunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis'i topa tuttu. Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.YENİLGİDEN YENİLGİYE KOŞUYORBaşbakan Kiryakos Miçotakis'in yenilgiden yenilgiye koşan tehlikeli bir dış politika izlediğini belirten Çipras, Yunanistan'ın ABD'den F-35 almak için resmi başvuruda bulunmasına ilişkin, '(Miçotakis), her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma (programı) açıklıyor.' dedi.Çipras, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizi hatırlatarak, silahlanmanın maliyeti konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu yaklaşımını da Miçotakis hükümetinin başarısızlığı olarak nitelendiren Çipras, 'Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, (Türkiye'ye verilen) topyekun destek.' değerlendirmesinde bulundu.'BEN OLSAYDIM MADRİD'DEN YAYA DÖNERDİM'Çipras, zirveye ve Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı 'TurkAegean' tanımının Avrupa tarafından tescillenmesine ilişkin ise şunları kaydetti:'Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim.'Madrid dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan Miçotakis'e sert çıkışta bulunmuştu. Başkan Erdoğan 'O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin. Kendisine çeki düzen vermedikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün değil.' ifdelerini kullanmıştı.Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;Yunanistan'ın başındaki zatın tavrı zaten belli oldu. Bu tavır karşısında da bazı aracıları devreye sokuyorlar. Yaptığım görüşmelerde hemen hemen bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar 'Biz aracı olalım, bir araya getirelim, görüşmeniz olmayacak mı, en azından bu yıl sonuna kadar görüşme yapsanız' gibi bir yaklaşım ortaya koydular. Biz de kendilerine şunu söyledik; 'Kusura bakmayın, bizim şimdilik bu görüşmeye ayıracak vaktimiz yok.'Çünkü adaları şu anda nasıl silahlandırdıkları ortada. Diğer taraftan hava sahamızı sürekli ihlal ediyorlar. Şimdi bizimle uyumlu bir hale gelecek olan kalkıp da hava sahalarımızı ihlal etmek suretiyle bizi tahrik eder mi? Bir de adalara gidiyor; oralarda beton barınaklar yapmak, çukurlar kazmak suretiyle oralardan da sinyal vermeye kalkıyor. İyi niyeti yok. İyi niyeti olsa bu adımları atmazBunları yaptığına göre, kusura bakmasın, biz bu yıl bir defa Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapamayız, yapmayacağız. Ve o artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin. Kendisine çeki düzen vermedikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün değil.