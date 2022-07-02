Bakan Süleyman Soylu, selden etkilenen Bozkurt’ta helikopterle incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde önce helikopterle havadan inceleme yaptı ardından Abana'da yürütülen temizlik ve hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Soylu, daha sonra Bozkurt'un İlişi köyüne geçerek, inceleme yaptı. Soylu, Bozkurt ilçe merkezine geçerek, selin vurduğu alanları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, esnaf ve bölge halkı ile sohbet ederken, işçilerle de görüştü. Soylu, ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nda da inceleme yaptı.