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ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı..

ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
Ekleme: 1.07.2022 - 22:37 Güncelleme: 1.07.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı. Öte yandan ABD'den gelen bu haber öncesi Rusya Savunma Bakanlığı, son 3 günde Ukrayna'nın Lisiçansk bölgesinde bulunan 2 fabrika, bir maden ve yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi..

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri dahil 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

RUSYA: 2 FABRİKA, BİR MADEN VE YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla süredir devam eden savaştaki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Lisiçansk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Son 3 gün içinde Lisiçansk Petrol Rafinerisi, Matrosskaya Madeni, Lisiçansk Jelatin Fabrikası ve Topolivka yerleşim birimi kontrol altına alındı." açıklamasını yaptı.

Ukrayna askeri birliklerinin Lisiçansk bölgesinden "organize olmadan" gerçi çekildiğini ifade eden Konaşenkov, Kramatorsk'ta Ukrayna'nın 57. Motorlu Piyade Tugayı'nın yönetim ve 171 askerine yönelik soruşturma başlatıldığını ileri sürdü.

ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!

YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLA İMHA!

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla imha etti." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerince de Ukrayna ordusunun 32 yönetim merkezinin, radar ve 3 mühimmat deposunun vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, 2 Su-25 uçağı ile 11 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 8 çok namlulu roketatarın ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 226 uçak, 134 helikopter, 1411 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 873 tank ve zırhlı araç, 699 çok namlulu roketatar, 3 bin 67 obüs ve havan topu, 3 bin 948 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
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