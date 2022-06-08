Coşkun Başbuğ: Yunanistan yeni PKK oldu!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, katıldığı canlı yayınında ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu anlattı. Miçotakis'in yeni Zelenskiy, Yunanistan'ın ise yeni PKK olduğunu belirten Başbuğ, "Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor." dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu anlatan Başbuğ, 'Miçotakis yeni Zelenskiy, Yunanistan yeni PKK. Siz Suriye'nin kuzeyine kalıcı bir harekatı başlatın, harekatın tam göbeğinde Yunanistan, 'Karasularını 12 kilometreye çıkardım' diyecektir. Hiç şüpheniz olmasın.' dedi.Başbuğ, 'Biz harekatı başlattığımız an, Amerika sıkıştığı an, büyük İsrail, büyük orta doğu projesi çökmeye başladığı an Yunanistan '12 mile çıkarttık' kararını verecektir Amerika'nın kışkırtmasıyla. Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor.' ifadelerini kullandı.