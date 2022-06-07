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Başkan Altınok'tan ABB'ye çağrı! Uyarılara rağmen tedbir alınmamıştı!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağanak yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hiçbir tedbir alınmadığı belirterek, "Ankara’nın altyapısı acilen yenilenmeli" çağrısında bulundu.

Başkan Altınok'tan ABB'ye çağrı! Uyarılara rağmen tedbir alınmamıştı!
Ekleme: 7.06.2022 - 18:56 Güncelleme: 7.06.2022 - 19:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Altınok'tan ABB'ye çağrı! Uyarılara rağmen tedbir alınmamıştı!
Ankara'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış Keçiören'de de etkili oldu. İlçede göle dönen yollarda kimi sürücüler araçlarını bulundukları noktalara park ederken kimileri de caddelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Birçok ana cadde ve sokakta rögar kapakları yerinden çıkarak kanalizasyon suları yağmur sularıyla birlikte dışarı aktı. Yayalar ise bulundukları yolun karşısına geçmeye çalışırken büyük zorluk yaşadı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir tedbir alınmadığını vurgulayarak çağrıda bulundu.

Başkan Altınok, 'Bugün Ankara ve Keçiören'e yağan yarım saatlik yağmur hayatı felç etti. Ankara Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum: Ankara'da acilen yağmur ve kanal projesinin tamamlanması lazım. Ayrıca ızgara ve mazgalların sürekli temizlenmesi lazım.' dedi.

'METEOROLOJİ GÜNLERDİR UYARIYOR'
Ankara'da ciddi sağanak yağış olacağına dair Meteoroloji tarafından günlerdir uyarılar yapıldığını kaydeden Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tedbirli ve dikkatli olmamız yönünde bizleri bilgilendiriyor. Bu uyarılara rağmen Keçiören'de birçok ev ve iş yerini su bastı. Yollar kanyona döndü, trafik kilitlendi. Yarım saatlik yağmurun faturası bu. Yağmur iki saat yağsaydı Başkent'te birçok insanımız hayatını kaybedebilirdi. Kimse giden canları tekrar temin edemez ve geri getiremezdi. Devletimizin ve cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da acilen altyapının iyileştirilmesi, ekiplerin artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması lazım. Temizliklerin periyodik yapılması lazım. Yoksa yağmur yağar, geride birçok acı ve felaket kalır. İklimler değişiyor, dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Lütfen bu konuda kayıtsız kalmayalım. Büyükşehir Belediyesi acilen üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Biz Büyükşehrin görevidir demeden tüm vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bugün güçleri birleştirme, vatandaşlarımızın yaralarını sarma günüdür. Ama tarihe büyük not düşüyorum. Acilen Ankara'nın altyapısının genişletilmesi, mevcut altyapının da iyileştirilmesi lazım.'

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