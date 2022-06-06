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Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız

Bakan Nureddin Nebati, konut satışlarında şişirilen fiyatlarla ilgili sert ifadeler kullandı.

Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
Ekleme: 6.06.2022 - 09:36 Güncelleme: 6.06.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
AK Parti, geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam kampında birçok konuyu ele alarak 2023 yol haritasını çizdi.

Kampta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından da çeşitli sunumlar yapıldı.

Bakan Nureddin Nebati'nin ana gündeminde ise konutlardaki fahiş fiyatlar vardı.

"Olmayan evi internette ilana koyuyorlar"

Satış yapılan internet sitelerinde sahte ilanlarla fiyatların algı yapılarak artırıldığını söyleyen Bakan Nebati, "İnternette olmayan bir evin ilanını satışa koyuyorlar. Olmayan bu hayal ürünü evin fiyatını ise neredeyse her gün artırıyorlar. Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat artırıyor." dedi.

"Fırsatçılık yapan 65 bin kişi belirlendi"

Bakan Nebati, konuyla ilgili çalışmalara da değinerek "Şu ana kadar fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edidi." ifadesini kullandı.

"Canlarına okuyacağız"

Bu ilanlar üzerine ortaya 'suni' fiyat probleminin çıktığını söyleyen Bakan Nebati, "Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız, onların canına okuyacağız." açıklamasında bulundu.

KMK mesajı: Model devam edecek

'Kur Korumalı Mevduat' modeline de değinen Bakan Nebati, "Kur korumalı mevduatın geçtiğimiz cuma günü itibarıyla bütçeye toplam maliyeti 21.1 milyar lira. Biz eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı." dedi. Bakan Nebati, KKM’nin devam edeceği mesajını da verdi.

Enflasyonun baskılanması için çalışmalar yapılacak

3 gün süren kampta turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırması beklentisi de gündeme geldi.

Enflasyonun baskılanması için yıl sonuna kadar bazı araçların devreye sokulabileceği aktarıldı. 2023’ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz’de bulunan doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali’yle ciddi bir iyileşme kaydedileceği belirtildi.

2023 sonu hedefi yüzde 19,9

"2023’e giderken en önemli hedeflerden biri enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması" mesajının öne çıktığı toplantıda Bakan Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaştı.
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