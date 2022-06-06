ABD Başkanı Joe Biden'ın panik anları... Şüpheli uçak yaklaşınca çantasını toplayıp kaçtı

ABD Başkanı Joe Biden korku dolu anlar yaşadı.Biden'ın Delaware eyaletindeki evinin bulunduğu bölgeye bir uçağın yaklaşması sonrası Biden'ı ve ailesini koruyan Gizli Servis alarma geçti.Söz konusu uçağın uzun süre telsiz aramalarına cevap vermemesi sonrası Biden ve ailesi hızlıca evden tahliye edildi.SAVAŞ UÇAKLARI REFAKAT ETTİİngiliz Daily Mail'in haberine göre Biden ailesi bir itfaiye istasyonuna götürüldü ve iki savaş uçağı söz konusu uçağı engellemek için havalandı.Savaş uçaklarının alarm verilmesine neden olan uçağa güvenli bölgeye kadar refakat ettiği belirtildi.GİZLİ SERVİS NEDENİNİ AÇIKLADIKonu ile ilgili ABD Gizli Servisinden de açıklama geldi. Açıklamada pilotun doğru telsiz kanalını kullanmadığı ve uçun yönergelerini takip etmediği belirlendi.Başkan ve ailesi için bir güvenlik tehdidi bulunmadığının altını çizen Gizli Servis, söz konusu pilotu her ihtimale karşı sorguya aldı.Biden ve ailesinin Rehoboth Beach kentindeki evlerine geri döndükleri belirtildi.BÖYLE KAÇTIABD Başkanı Joe Biden'ın çantalarını toplayıp kaçtığı ana ait fotoğraf sosyal medyada yer aldı