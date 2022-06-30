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Manzarayı görenler şoke oldu! Çıplak ve sarılı halde bulundular!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamayan 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Eve giren polis ekipleri Kesgin ve Yılmaz'ı yatakta çırılçıplak ve birbirlerine sarılı halde buldular. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bakkaldan alışveriş yaptıkları görüldü. İşte detaylar...

Ekleme: 30.06.2022 - 01:58 Güncelleme: 30.06.2022 - 02:22 / Editör: Ozge Selin
Manzarayı görenler şoke oldu! Çıplak ve sarılı halde bulundular!
Kağıthane'de birlikte yaşayan iki arkadaş kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde ölü bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen iki gencin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp buldu.

YAKINLARI BAKKALI ARADILAR

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı.

Ardından kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı.

Manzarayı görenler şoke oldu! Çıplak ve sarılı halde bulundular!

Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıklarını sordu

ÇIRILÇIPLAK VE BİRBİRLERİNE SARILMIŞ OLARAK BULUNDU

Çiftin uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

İki arkadaş çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulundu.

İçeriye sağlık ekipleri sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izledi.

Manzarayı görenler şoke oldu! Çıplak ve sarılı halde bulundular!

UYUŞTURUCU VE ŞIRINGA

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü.

Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin'in emniyette 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, İlker Yılmaz'ın ise 'tehdit ve hakaret' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Manzarayı görenler şoke oldu! Çıplak ve sarılı halde bulundular!

Manzarayı görenler şoke oldu! Çıplak ve sarılı halde bulundular!
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