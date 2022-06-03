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Beyaz Gazete
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Ukrayna'nın yüzde 20'si işgal altında!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin yüzde 20'sinin Rus işgalcilerin kontrolü altında olduğunu söyledi

Ekleme: 3.06.2022 - 00:52 Güncelleme: 3.06.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın yüzde 20'si işgal altında!Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lüksemburg parlamentosuna video konferansla bağlanarak hitap etti.

Rus ordusunun, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından bu yana 3 bin 620 yerleşim yerine girdiğini belirten Zelenskiy, bunların 1017'sinin kurtarıldığını ifade etti.

Zelenskiy, 'Bugün itibarıyla topraklarımızın yüzde 20'si işgalcilerin kontrolü altında. Bu da yaklaşık 125 bin kilometrekareye karşılık gelmektedir.' dedi.

Ukrayna'da 300 bin kilometrekarelik alanın mayınlar ve patlamamış bombalarla dolu olduğunu kaydeden Zelenskiy, 12 milyon Ukraynalının ülke içinde yerinden edildiğini, çoğu kadın ve çocuk 5 milyondan fazla kişinin ülke dışına çıktığını aktardı.

Zelenskiy, bu savaşta Rusya'nın üstün gelmesi halinde Avrupa'daki herkes için karanlık zamanların başlayacağını dile getirerek, 'Eğer bu savaşı biz kazanırsak Avrupalılar özgürlüklerini yaşamaya devam edebilecek.' dedi.

Savaşın başından bu yana geçen 99 günde 'on binlerce kişinin' hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, bu nedenle savaşı bitirmek için tüm dünyanın desteğini istediklerini kaydetti.
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