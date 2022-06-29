  • USD: 16,67 - 16,70
  • EURO: 17,52 - 17,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletmesi'ne (GLİ) bağlı Tunçbilek Ömerler kömür madeni ocağında göçükte kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı tatbikatta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kütahya Valisi Ali Çelik'i arayarak bilgi aldı. Türkiye'de bu yıl 54 bin 302 tatbikatın yapılacağını kaydeden Soylu, "Bu tatbikatların bize kabiliyet kazandırdığını görüyoruz. Tatbikat kabiliyetinden fiili kabiliyete dönebilecek bir anlayış kazandırdığı için de çok önemsiyoruz" dedi.

Ekleme: 29.06.2022 - 16:46 Güncelleme: 29.06.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Tunçbilek beldesindeki GLİ Tunçbilek Ömerler kömür madeni ocağında tatbikat yapıldı. Tatbikata AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği, saat 06.00 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından ekiplerce ocaktaki işçilerin tahliyesine başlandı.

Mahsur kalan 140 işçiden 130'una ulaşılırken, geri kalanlar için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kamera ve sismik ses tespit cihazları ile ocağa giriş yapan AFAD ekipleri, işçilerin mahsur kaldığı bölüme oksijen takviyesinde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç'ın katıldığı Kriz Yönetim Kurulu oluşturuldu. Vali Çelik ve beraberindekiler, yerin 140 metre altındaki tatbikat bölgesine inerek, çalışmaları inceledi.

Kütahyada maden ocağında göçük tatbikatı Bakan Soylu bilgi aldı
BAKAN SOYLU ARADI

İncelemenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Çelik'i cep telefonuyla görüntülü arayarak, tatbikat hakkında bilgi aldı. Türkiye'de 54 bin 302 tatbikatın yapılacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yıl, afet tatbikat yılı. Milyonlarca insana mümkün olduğunca dokunmaya, afetle ilgili temel bilgileri anlatmaya, yüz yüze ve sosyal medya ile ulaşmaya çalışıyoruz. Afet Tatbikat Yılı kapsamında 54 bin 302 planlanmış tatbikatımız var. Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatlar var. Örneğin Vakfıkebir'de ilk kez bu yıl sel tatbikatı yaptık. Türkiye'de ilk kez dünyada çok az kullanılan erken uyarı sistemini kullandık. Ve bu erken uyarı sistemini bugün içinde bulunduğumuz ve yaklaşık 4 gündür yoğun yağmurlarla karşı karşıya kaldığı için sele maruz kalan Kastamonu'dan Zonguldak'a, Bartın'dan Düzce'ye ve bu çerçevede Batı Karadeniz'deki vilayetlerimize erken uyarı sistemimizi gönderdik. Bunun da kendine ait bir faydası olduğunu gördük. Bu tatbikatların bize kabiliyet kazandırdığını görüyoruz. Tatbikat kabiliyetinden fiili kabiliyete dönebilecek bir anlayış kazandırdığı için de çok önemsiyoruz. Türkiye'de ilk kez bir baraj kapağı patlar ve bir şehri su basarsa; nasıl tatbikat yapabileceğimizle ilgili birçok tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikatta yer alan tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımızı ve özellikle madenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti
Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
Johnson'dan ilginç çıkış: Putin kadın olsaydı....
Asgari ücrete zam oranı belli oluyor: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplandı
CHP'de Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun istifa etti!
Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik zirve: Gündemde Yunanistan, PKK/YPG, F-16 konuları var...
Meral Akşener, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki zaferini hazmedemedi! Finlandiya ve İsveç anlaşmasını taviz olarak nitelendirdi!
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü güzelleyen Melek Çetinkaya ve darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ile görüştü!
Amineh Kakabaveh, Türkiye ile anlaşan İsveç'e tepki gösterdi
NATO'da liderler bir arada; Aile fotoğrafı çekildi ve zirveye geçildi
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile bir araya geldi!
Anlaşma sonrası İsveç ve Finlandiya için hızlı adım; İadeleri istenecek
Magandalık yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında bir dava daha!
New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı ortak bildiri dünya basınında!
Başkan Erdoğan NATO zirvesinde...
Milli Eğitim Bakanı Özer 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz'da yapılacak
Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim!
Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava!

Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü