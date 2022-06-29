Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Garp Linyitleri İşletmesi'ne (GLİ) bağlı Tunçbilek Ömerler kömür madeni ocağında göçükte kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı tatbikatta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kütahya Valisi Ali Çelik'i arayarak bilgi aldı. Türkiye'de bu yıl 54 bin 302 tatbikatın yapılacağını kaydeden Soylu, "Bu tatbikatların bize kabiliyet kazandırdığını görüyoruz. Tatbikat kabiliyetinden fiili kabiliyete dönebilecek bir anlayış kazandırdığı için de çok önemsiyoruz" dedi.

Tunçbilek beldesindeki GLİ Tunçbilek Ömerler kömür madeni ocağında tatbikat yapıldı. Tatbikata AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği, saat 06.00 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından ekiplerce ocaktaki işçilerin tahliyesine başlandı.



Mahsur kalan 140 işçiden 130'una ulaşılırken, geri kalanlar için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kamera ve sismik ses tespit cihazları ile ocağa giriş yapan AFAD ekipleri, işçilerin mahsur kaldığı bölüme oksijen takviyesinde bulundu.



Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç'ın katıldığı Kriz Yönetim Kurulu oluşturuldu. Vali Çelik ve beraberindekiler, yerin 140 metre altındaki tatbikat bölgesine inerek, çalışmaları inceledi.



Kütahyada maden ocağında göçük tatbikatı Bakan Soylu bilgi aldı

BAKAN SOYLU ARADI



İncelemenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Çelik'i cep telefonuyla görüntülü arayarak, tatbikat hakkında bilgi aldı. Türkiye'de 54 bin 302 tatbikatın yapılacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:



"Bu yıl, afet tatbikat yılı. Milyonlarca insana mümkün olduğunca dokunmaya, afetle ilgili temel bilgileri anlatmaya, yüz yüze ve sosyal medya ile ulaşmaya çalışıyoruz. Afet Tatbikat Yılı kapsamında 54 bin 302 planlanmış tatbikatımız var. Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatlar var. Örneğin Vakfıkebir'de ilk kez bu yıl sel tatbikatı yaptık. Türkiye'de ilk kez dünyada çok az kullanılan erken uyarı sistemini kullandık. Ve bu erken uyarı sistemini bugün içinde bulunduğumuz ve yaklaşık 4 gündür yoğun yağmurlarla karşı karşıya kaldığı için sele maruz kalan Kastamonu'dan Zonguldak'a, Bartın'dan Düzce'ye ve bu çerçevede Batı Karadeniz'deki vilayetlerimize erken uyarı sistemimizi gönderdik. Bunun da kendine ait bir faydası olduğunu gördük. Bu tatbikatların bize kabiliyet kazandırdığını görüyoruz. Tatbikat kabiliyetinden fiili kabiliyete dönebilecek bir anlayış kazandırdığı için de çok önemsiyoruz. Türkiye'de ilk kez bir baraj kapağı patlar ve bir şehri su basarsa; nasıl tatbikat yapabileceğimizle ilgili birçok tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikatta yer alan tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımızı ve özellikle madenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."