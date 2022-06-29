  • USD: 16,67 - 16,70
  • EURO: 17,52 - 17,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li vekilin oğlu hakkında yeni gelişme! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı!

Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, karara itiraz edilmesinin ardından tutuklandı.

HDP'li vekilin oğlu hakkında yeni gelişme! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı!
Ekleme: 29.06.2022 - 20:37 Güncelleme: 29.06.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
HDP'li vekilin oğlu hakkında yeni gelişme! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı!
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, 'Saatçioğlu' soyadını mahkeme kararıyla 'Cemre' olarak değiştirdiği tespit edilmişti. Cemre, 27 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

HDP'li vekilin oğlu hakkında yeni gelişme! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı!

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK'lılarca kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıkmıştı.

Diğer ülkeler için de emsal teşkil edecek! Mutabakata uymazlarsa Türkiye 'veto' edebilir!
Başkan Erdoğan ABD Başbakanı Johnson ile bir araya geldi!
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!
Madrid zirvesi sonrası İsveç'in PKK'lı vekili panikledi! Örgüt paçavrasıyla poz verdi!
HDP'li vekilin oğlu hakkında yeni gelişme! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları çıkmıştı!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgü dolu sözler!
Devlet Bahçeli'den Madrid Mutabakatına övgü
ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti
Erdoğan, Biden, Johnson ve Stoltenberg arasındaki sohbette 'Çok güzel' detayı: Kahkahalar havada uçuştu
Johnson'dan ilginç çıkış: Putin kadın olsaydı....
Asgari ücrete zam oranı belli oluyor: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Tespit Komisyonu temmuz zammı için toplandı
CHP'de Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun istifa etti!
Başkan Erdoğan ve Biden arasında kritik zirve: Gündemde Yunanistan, PKK/YPG, F-16 konuları var...
Meral Akşener, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ndeki zaferini hazmedemedi! Finlandiya ve İsveç anlaşmasını taviz olarak nitelendirdi!
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü güzelleyen Melek Çetinkaya ve darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ile görüştü!
Amineh Kakabaveh, Türkiye ile anlaşan İsveç'e tepki gösterdi
NATO'da liderler bir arada; Aile fotoğrafı çekildi ve zirveye geçildi
Başkan Erdoğan'dan Madrid'de kritik görüşme! Boris Johnson ile bir araya geldi
Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava!

Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya! 5 yılı dolana dava!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü