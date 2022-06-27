  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'da başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı! 3 Bayraktar TB2 hediye etti!

Ukrayna halkının Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyasına Baykar kayıtsız kalmadı. Baykar'dan yapılan açıklamada üç adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

Ukrayna'da başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı! 3 Bayraktar TB2 hediye etti!
Ekleme: 27.06.2022 - 22:53 Güncelleme: 27.06.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı! 3 Bayraktar TB2 hediye etti!
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna halkı ülkelerini savunmak için 'Halkın Bayraktar'ı' adıyla Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya Ukrayna'nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.

ÜÇ BAYRAKTAR TB2 ÜCRETSİZ VERİLECEK
Konuyla ilgili Baykar'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

Ukrayna'da başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı! 3 Bayraktar TB2 hediye etti!

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için “Halkın Bayraktar'ı” adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz.'

7 bin 200 liraya kadar destek! Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda...
NATO Diplomasisi! Başkan Erdoğan yarın İspanya'ya gidecek!
HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
Asgari ücret müjdesi kapıda! Başkan Erdoğan kabine toplantısı güzel haberi verdi!
Ukrayna'da başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmadı! 3 Bayraktar TB2 hediye etti!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda açıklama yaptı!
CHP'li belediyeye PKK operasyonu! Başkan Yardımcısı dahil 38 gözaltı kararı!
Başkan Erdoğan duyuracak! Kabine toplandı!
Ukrayna'da AVM'ye Rusya'dan füze saldırısı: Can kayıpları var
Erzincan İliç'te çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu!
Son dakika: Bakan Akar: Somut adım olmadan evet demeyiz
Adana’da ağaç katliamı: CHP’li Seyhan Belediyesi yeşil alana beton döktü!
HDP'li Meral Danış Beştaş polise saldıran DBP'li Salihe Aydeniz'i böyle savundu: Yumruk atmadı elini kaldırdı
FETÖ’nün ‘Cin’cisi yakayı ele verdi! Örgütün tepe yöneticilerine büyü yapıp...
AK Parti'li Göksu: İstanbul'a beklentisinden 5.6, Ankara'ya 2.6 milyar TL fazla para gelmiştir
ABD'den açıklama: Başkan Erdoğan ve Biden görüşebilir
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!

ABD'de binlerce evsiz yüksek sıcaklıktan öldü!