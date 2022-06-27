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PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var

Adana'da PKK/KCK/TDÖ soruşturması kapsamında aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP il teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var
Ekleme: 27.06.2022 - 09:14 Güncelleme: 27.06.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var
Seyhan Belediyesinin CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı terör örgütü PKK/KCK'nın Çukurova yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındı. Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un yanı sıra HDP Adana il eşbaşkanları, DBP Adana il eşbaşkanlarının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin yakalaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan 5 aylık takip sonucunda Adana'da Binevş Kültür ve Sanat Derneği adı altında örgütsel faaliyette bulunduğu değerlendirilen bir derneğe ulaşıldı. 5 ay boyunca takip edilen dernek ve dernek ile bağlantılı şüpheliler için bugün düğmeye basıldı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Operasyonda Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP Adana il eşbaşkanları, DBP Adana il eşbaşkanlarının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin yakalaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var

HER YERDE FUNDA BUYRUK VAR!

PKK/KCK terör örgütünün sözde yerel yönetimler sorumlusu olan CHP Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, üst düzey örgüt mensubu Mehmet Saruhan görüştüğü, Değer ve Yurtsever adlı iki ailenin mensuplarının Seyhan Belediyesinde işe alınmasına öncelik verdiği tespit edildi.

BELEDİYEDEN ÖRGÜT DERNEĞİNE TAHSİS

Buyruk'un ayrıca Gülbahçesi Mahallesi Semt Pazarı yanına yapılan Seyhan Belediyesine ait ek hizmet binasında 'Binevş Kültür ve Sanat Derneği'ne tahsis edildiği ve burada kullanılacak halı, masa, sandalye, müzik malzemeleri gibi araç gereçleri de İlyas Arzu ve Murat Gürbüz ve Jiyan Savcı adlı şüphelilerce şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgeler hazırladığı, sahte şekilde hazırlanan geçersiz teklif formlarının, teknik şartnamelerin düzenlenmesi sonrası Seyhan Belediyesine gönderildiği belirlendi.

Funda Buyruk'un da Belediyenin satın alma/ödeme yapma aşamalarında karar alan kişiler arasında bulunduğu tespit edildi.

Belediyenin ek hizmet binasının 3. katının tahsis edildiği Binevş Kültür ve Sanat Derneğinde örgütsel eğitim verilmesinin planlandığı, örgütsel eğitim verecek ve çalıştırılacak kişilere ait listenin daha önceden Funda Buyruk'a verildiği ve liste ile ilgili olarak Funda Buyruk ile görüşüleceği belirlendi.
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