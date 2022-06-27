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ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

ABD'nin Boston kentinde Alana Ross ve Daniel McCarthy çiftinin 2020'de prematüre doğan kızları Everleigh, 12 gün hayatta kalabildi. Çiftin bebeklerinin hastane görevlileri tarafından kirli çarşaflarla çöpe atıldığı iddia edildi. Bebeklerinin akıbetini öğrenmek için dedektif tutan çift, cansız bedenin konteynere atıldığını öğrenince acıları katlandı.

Ekleme: 27.06.2022 - 22:02 Güncelleme: 27.06.2022 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!
Prematüre doğan bir kız çocuğunun ebeveynleri, kızları öldükten birkaç gün sonra hastane görevlileri tarafından kirli çarşaflarla dışarı atıldığını iddia etti.

Alana Ross ve Daniel McCarthy'nin kızı Everleigh, 25 Temmuz 2020'de Boston 'da doğdu, ancak 6 Ağustos'ta vefat etmeden önce sadece 12 gün yaşadı.

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

Bebek hayatını kaybedince morga götürüldü ve annesi 37 yaşındaki Alana Ross, 10 Ağustos'ta cenaze evinden Everleigh'in cesedini bulamadıklarına dair bir telefon aldı.

Dedektif Kevin Cook bir raporda Everleigh'in 'muhtemelen kirli çarşaflarla karıştırıldığını ve morg muayene odasının içindeki mavi kirli çamaşır torbasına konduğunu' belirtti.

ABD'de skandal olay!. Ölen bebeği çöpe attılar!

Çift, hastane işçilerinin kızlarının cesedini koruyamadıklarını iddia ettiler.

Ayrıca 14 işçiyi ihmal, duygusal sıkıntıya neden olmak ve insan kalıntılarına haksız yere müdahale etmekle suçladılar. Dava sürüyor.
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