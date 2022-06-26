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SOLOTÜRK nefesleri kesti! Yalova'da muhteşem gösteri!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova semalarında düzenlediği gösteri uçuşu ile Yalovalılara unutamayacakları dakikalar yaşattı. F-16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti.

Ekleme: 26.06.2022 - 19:41 Güncelleme: 26.06.2022 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
SOLOTÜRK nefesleri kesti! Yalova'da muhteşem gösteri!
Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle kendilerine hayran bırakan SOLOTÜRK, bu kez Yalova semalarında muhteşem bir gösteriye imza attı.

F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen gösteri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda üzerinde yapıldı.

SOLOTÜRK nefesleri kesti! Yalova'da muhteşem gösteri!

İZLEYİCİLER MEST OLDU

F-16 savaş uçağı ile yapılan birbirinden zorlu manevralarla izleyicileri mest etti.

Yarım saat süren gösteri büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK nefesleri kesti! Yalova'da muhteşem gösteri!


SOLOTÜRK nefesleri kesti! Yalova'da muhteşem gösteri!


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