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İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı!

Psikolog Hakan Özyurt, konuşma bozukluğu yaşayan hastası M.A.’nın arkadaşına, onun mahrem bilgilerini verdi. Hastası suç duyurusu yaptı. Psikolog hakkında dava açıldı.

Ekleme: 26.06.2022 - 09:37 Güncelleme: 26.06.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı!Konuşma bozukluğu sorunu yaşayan 27 yaşındaki M.A. tavsiye üzerine psikolog Hasan Hakan Özyurt'un İstanbul Bahçelievler'deki kliniğinde tedaviye başladı. M.A., 2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi aldı. Bu süre içinde psikolog, etik değerlerle açıklanamayacak şekilde terapi dışında da danışanıyla görüşmeye başladı.

ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ

Bu süre içerisinde bir devlet okulunda rehber öğretmenlik de yaptığı öğrenilen klinik psikolog Hasan Hakan Özyurt danışanı M.A.'nın arkadaşı ile de tanıştı. M.A. arkadaşıyla birlikte Antalya'ya tatile gitmeye karar verdiğinde Özyurt da onlarla gitmek istedi. Üç isim birlikte yola çıktı. Yolda araç sürme nedeniyle yaşanan tartışma Antalya'daki otele giriş yapılacağı sırada psikoloğun geri dönmesine neden oldu. Ama psikolog öyle bir şey yaptı ki bu yine etik değerlere sığmamakla birlikte bir suçu da beraberinde getirdi.

İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı!

SAVCILIK: ÖZEL BİLGİLERİ ETİK DIŞI PAYLAŞTI

M.A., danıştığı psikoloğun terapi esnasında paylaştığı özel bilgilerini whatsapp aracılığıyla arkadaşına gönderdiğini öğrendi. Elindeki yazışmalarla "Tüm sorunlarımı ve paylaşmaması gereken meslek etiğine aykırı tüm bilgilerimi mesaj olarak atmıştır" diyerek avukatı Mert Can Bozkuş aracılığıyla savcılığın kapısını çaldı. Psikolog Hasan Hakan Özyurt gönderdiği mesajların meslek etiğine aykırı olmadığını ve kişisel veri niteliği taşımadığını söylese de savcılık, "Tartışmaları nedeniyle kişisel veri ve kişiye özel bilgileri meslek etiğine uygun olmayacak şekilde üçüncü kişiye paylaştı" dedi. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.

İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı!

"ARKADAŞI DA BİLİYORDU" SAVUNMASI

Hakkında açılan davaya gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve polisler eşliğinde mahkemeye götürülen psikolog Hasan Hakan Özyurt, seanslar bittikten sonra danışanı ve arkadaşının kendisiyle tatile gitmek istediğini öne sürerek, "Ben de kabul ettim. Yolda davranışları ani bir şekilde garipleşti. Sürekli arkadaşıyla konuşuyordu. Saldırgan tutum sergilediler.

Otele gelince HES koduyla ilgili sıkıntı çıktı ve geri döndüm" dedi. Sonrasında danışanı ve arkadaşının kendisine garip mesajlar attığını ileri süren psikolog, "Arkadaşını bana karşı kışkırttı. İş tehlikeli boyuta geldiği için arkadaşına mesaj attım. Mahrem bilgileri içermemektedir, konuşma bozuklukları ile ilgili mesajlardır. Arkadaşı da konuşma bozukluğu rahatsızlığı olduğunu bilmektedir" diyerek kendini savundu. M.A.'nın arkadaşı ise bu bilgileri daha önceden bilmediğini kaydetti.

İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı!

BAŞKA DANIŞANLARIN BİLGİLERİNİ DE ANLATMIŞ

Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken psikoloğun, başka danışanlarının bilgilerini de M.A.'ya anlattığı, yetkisi olmadığı halde antidepresan yazıp seans için evine de çağırdığı öğrenildi. İkilinin Antalya'ya tatile gitmeden önce seansları devam ederken Muğla'da da görüştüğü ve yaşanan olaydan sonra psikoloğun danışanına hakaret içerikli mesajlar atması nedeniyle hakkında bir de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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